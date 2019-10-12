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Факти / Україна

Грецька церква визнала автокефалію ПЦУ

12 жовтня на позачерговому засіданні Собор Елладської православної церкви визнав автокефалію Православної церкви України.

Грецька церква визнала автокефалію ПЦУ

Позачерговий Собор ієрархів Елладської (Грецької) православної церкви ухвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ).

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

– Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між Помісними церквами Греції і України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця! – впевнений предстоятель ПЦУ.

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Епіфаній висловив надію в недалекому майбутньому відвідати Афіни, щоб особисто висловити вдячність архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму, ієрархам і усій повноті Церкви Греції.

Нагадаємо, у ПЦУ заявили, що її фактично визнала Олександрійська православна церква.

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