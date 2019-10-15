Днями на території Національного музею історії України у Другій світовій війні відбулася зустріч із народними героями Свої. Разом. Захід вів журналіст програми Факти на ICTV Тарас Корніюк, який п’ять років поспіль висвітлює події у зоні бойових дій.

Зустріч ветеранів АТО Свої. Разом відбулася напередодні Дня захисника України.

Її учасники – самі ветерани, народні герої, родини загиблих воїнів та небайдужі українці – зібралися, аби вшанувати пам’ять загиблих та підтримати тих, хто продовжує боронити незалежність та суверенітет нашої країни.

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Серед присутніх були ветерани Валентин Цигульський, Василь Тарасюк, Олександр Терещенко, Олена Ігоревна, а також родичі загиблих героїв Олександра Колодяжного, Юрія Журавльова, Олександра Лавренка, Євгена Костюка, Сергія Шадських, Володимира Цірика.

– Щорічний концерт під назвою Свої. Разом проводиться вже другий рік поспіль. Мені дуже приємно, що я вів цей захід, адже тема Донбасу для мене ключова у професійному плані. Я добре знаю багатьох ветеранів, нагороджених відзнакою Народного Героя України, а також організаторів заходу. Ми неодноразово зустрічалися з ними на передовій, а зараз підтримуємо зв’язок, товаришуємо, – розповів Тарас Корніюк, журналіст програми Факти на ICTV.

Після вшанування пам’яті героїв учасники зустрічі ознайомилися з новим музейним проектом Український Схід. Це вже 11 версія експозиції від початку боїв на Донбасі.

Під час роботи над виставкою організатори тісно співпрацювали з Міністерством оборони, військовими, сім’ями загиблих та особисто їздили на фронт, щоб зібрати необхідні матеріали.

Зустріч Свої. Разом завершилася концертом за участю гуртів Артерія (Дмитро Лазуткін, Борис Севастьянов), Тимчасова назва (Володимир Улахович, Антон Ізмайлов), Телері, а також музикантів ГО Музбат.







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