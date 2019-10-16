Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, куди подінуть не виплачені депутатам кошти через прогули.
Невиплачені депутатам-прогульникам кошти повертатимуть у державний бюджет.
– Єдине, чим ми як найманець можемо оперувати – матеріальна винагорода. Чи ми можемо їх тримати? Кошти будуть повертатись у бюджет. Просто в загальний бюджет, а там як розподілить уряд, це на їхню думку, – зазначив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
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Депутатські виплати складають близько 30 тис. грн на місяць.
Нагадаємо, 16 жовтня парламент підтримав позбавлення народних депутатів виплат за прогули засідань Верховної Ради та комітетів.
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