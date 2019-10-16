Невиплачені депутатам-прогульникам кошти повертатимуть у державний бюджет.

– Єдине, чим ми як найманець можемо оперувати – матеріальна винагорода. Чи ми можемо їх тримати? Кошти будуть повертатись у бюджет. Просто в загальний бюджет, а там як розподілить уряд, це на їхню думку, – зазначив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.