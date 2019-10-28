Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишній посадовій особі Національного агентсва з питань запобігання корупції.

У прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили, що повідомили про підозру колишній чиновниці НАЗК через недекларування понад 544 тис. грн.

Зазначається, що за цю суму близька людина з її оточення у 2016 році придбала автомобіль, але вона не вказала цього в декларації.

Дії колишньої чиновниці кваліфіковані за ст. 366-1 КК України.

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Ім’я чиновниці не вказане, але деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що йдеться про Наталію Корчак, яка очолювала НАЗК у 2016-2018 роках.

До слова, раніше журналісти повідомляли, що Корчак не задекларувала автомобіль, яким користується її чоловік.

Нагадаємо, раніше Наталія Корчак зізналася, що виписала собі 200 тис. грн премії.

Фото: Наталія Корчак