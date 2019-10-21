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Факти / Україна / Політика

НАЗК знайшло порушення у звітах партій, що пройшли до Ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у звітах 58 політичних партій, зокрема чотирьох партій, які пройшли до Верховної Ради на позачергових виборах.

Верховна Рада

НАЗК завершило аналіз звітів політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал 2019 року, і за його результатами знайшли порушення у документах 58 політсил.

– 58 висновків містять інформацію про виявлені порушення порядку надання звіту політичної партії, отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 КУпАП, – наголошується в повідомленні.

Зокрема, порушення виявлені у звітах політичних партій Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина та Голос, які пройшли до Верховної Ради за результатами позачергових виборів.

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Йдеться про внески особами з непогашеним податковим боргом, що заборонено законом. На них будуть складені протоколи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік закладено 1 млрд грн на фінансування партій.

Джерело: НАЗК

Фото: Getty Images

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