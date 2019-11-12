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Факти / Україна

НАБУ повідомило про підозру екс-гендиректору Укроборонпрому Букіну

НАБУ повідомило про підозру колишньому генеральному директору Укроборонпрому Павлу Букіну.

НАБУ

НАБУ оголосило підозру колишньому гендиректору Укроборонпрому Павлу Букіну через те, що він не задекларував майно. Його підозрюють у внесенні недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Він не вніс у декларацію за 2016 рік дані про дві квартири вартістю понад 3 млн грн і автомобіль Range Rover вартістю 10 млн грн. Машина і квартири належать його цивільній дружині.

Раніше Національне антікоррупцінное бюро провело обшуки у Павла Букіна. Обшуки проводилися у всіх фігурантів справи, пов’язаних з корупцією в Укроборонпромі.

Нагадаємо, що 11 листопада НАБУ та САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ ВіЕйБі Банк.

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