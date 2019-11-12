НАБУ повідомило про підозру колишньому генеральному директору Укроборонпрому Павлу Букіну.

НАБУ оголосило підозру колишньому гендиректору Укроборонпрому Павлу Букіну через те, що він не задекларував майно. Його підозрюють у внесенні недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Він не вніс у декларацію за 2016 рік дані про дві квартири вартістю понад 3 млн грн і автомобіль Range Rover вартістю 10 млн грн. Машина і квартири належать його цивільній дружині.

Раніше Національне антікоррупцінное бюро провело обшуки у Павла Букіна. Обшуки проводилися у всіх фігурантів справи, пов’язаних з корупцією в Укроборонпромі.

Нагадаємо, що 11 листопада НАБУ та САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ ВіЕйБі Банк.