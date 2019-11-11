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Факти / Україна

НАБУ та САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн кредитом Нацбанку

11 листопада НАБУ та САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ ВіЕйБі Банк.

НАБУ та САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн кредитом Нацбанку

Колишніх та чинних посадовців НБУ, ПАТ ВіЕйБі Банк та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами ВіЕйБі Банку затримали 11 листопада співробітники НАБУ та САП. Їх підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ ВіЕйБі Банк. Всього затримано 7 осіб.

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Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як зазначалося раніше, серед затриманих може бути голова правління одного з найбільших банків України Райффайзен Банку Аваль Александ Писарук.

Джерело: НАБУ

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