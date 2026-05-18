В Україні тема пенсійного забезпечення останніми роками стала досить чутливою. Через економічні труднощі, війну та масову трудову міграцію частина громадян працювала за кордоном, не сплачуючи внески до пенсійної системи.

Станом на 2026 рік пенсійна виплата в Україні напряму залежить від наявного страхового стажу. Головне правило — право на призначення пенсії за віком мають лише ті громадяни, у яких накопичено щонайменше 15 років офіційного страхового стажу.

Якщо людина має лише 5 років офіційного працевлаштування, розраховувати на пенсію за віком вона не може. Це пов’язано з тим, що 15 років стажу — це мінімальний поріг, який відкриває доступ до пенсійних виплат у 65 років.

Розмір пенсії в Україні визначається за встановленою законом формулою, яка враховує кілька ключових параметрів. Серед основних чинників — середній рівень заробітної плати в країні за три роки, індивідуальний коефіцієнт заробітку, а також тривалість страхового стажу, який безпосередньо впливає на підсумковий розмір виплат.

Якщо людина має понад 15 років офіційного страхового стажу, вона може розраховувати на відносно вищий розмір пенсійних виплат. Особливо це стосується випадків, коли протягом трудової діяльності сплачувалися внески з “білої” заробітної плати, яка перевищувала середній рівень по країні. У таких ситуаціях пенсія формується не лише за рахунок стажу, а й завдяки вищим персональним внескам.

Водночас варто враховувати, що саме тривалість страхового стажу підвищує коефіцієнт, який використовується у формулі розрахунку пенсії. Чим довше людина офіційно працювала і сплачувала внески, тим більшим буде підсумковий розмір виплат.

Разом із тим, така система розрахунку застосовується лише за умови наявності мінімально необхідного страхового стажу. Якщо ж у людини менше 15 років офіційного стажу, вона не підпадає під стандартну пенсійну формулу і не може отримувати пенсію за віком у класичному вигляді. Тож у такому випадку діють інші механізми державної підтримки.

Проте відсутність права на пенсію не означає повної відсутності державної підтримки. У таких випадках призначається не пенсія, а державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію.

Ця виплата:

не розраховується за пенсійною формулою;

не залежить від зарплати в минулому;

має фіксований характер і суттєво нижча за мінімальну пенсію.

Отримати її можуть громадяни, які досягли 65 років, але не набули необхідного страхового стажу. Також обов’язковими умовами є постійне проживання в Україні та відсутність значних додаткових доходів або інших державних виплат.

Розмір державної соціальної допомоги прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році він становить 2 595 грн на місяць.

Ця сума є фіксованою і не враховує ані попередню зарплату, ані професійний досвід.

Чи можна покращити ситуацію з 5 роками стажу

Фахівці радять заздалегідь перевіряти свій страховий стаж, адже інколи трапляються помилки або роботодавці не сплачують внески. У таких випадках періоди роботи можна підтвердити документально або навіть через суд.

Якщо ж стажу справді бракує, закон передбачає можливість його добровільного “докуповування”. Це означає сплату єдиного соціального внеску самостійно.

У 2026 році мінімальний внесок становить приблизно 1 902 грн на місяць. Якщо ж потрібно компенсувати попередні періоди без офіційної роботи, сума зростає вдвічі — до 3 804 грн за місяць, тобто близько 45 тис. грн за рік стажу.

Оформити це можна через податкові органи шляхом укладення договору про добровільну участь у системі соціального страхування.

