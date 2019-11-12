Під стінами Верховної Ради відбувається мітинг проти ухвалення законопроекту №2178-10 щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Організатором акції протесту під парламентом виступила Громадська спілка Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

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Мітингарі вимагають зняти з порядку денного парламенту розгляд законопроекту №2178-10 щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.



















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До слова, цей земельний законопроект №2178-10 нардепи планують розглянути у першому читанні у середу, 13 листопада.

Фото: ВАР