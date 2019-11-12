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Факти / Україна / Суспільство

Трактори під Радою: аграрії мітингують проти законопроекту №2178-10

Під стінами Верховної Ради відбувається мітинг проти ухвалення законопроекту №2178-10 щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Трактори під Радою

Організатором акції протесту під парламентом виступила Громадська спілка Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Аграрії пригнали до Верховної Ради свою техніку, вони тримають плакати Ні розпродажу землі!

Читайте: Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 12 листопада

Мітингарі вимагають зняти з порядку денного парламенту розгляд законопроекту №2178-10 щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

  • Трактори під Радою
  • Трактори під Радою
  • Трактори під Радою
  • Трактори під Радою
  • Трактори під Радою
  • Трактори під Радою
  • Трактори під Радою
  • Трактори під Радою
  • Трактори під Радою
  • Трактори під Радою
Трактори під Радою: аграрії мітингують проти законопроекту №2178-10 / 5 фотографий

До слова, цей земельний законопроект №2178-10 нардепи планують розглянути у першому читанні у середу, 13 листопада.

Фото: ВАР

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