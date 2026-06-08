Сьогодні, 8 червня, для православних вірян розпочинається Петрівський піст – один із найкоротших в православній традиції.

У світі 8 червня звертають увагу на тему здоровʼя та захисту у різних соціальних сферах. Цьому сприяють Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку, Всесвітній день океанів, Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках, День здорового харчування, Міжнародний день домогосподарки й домохазяїна, а ще сьогодні святкують День народження пилососа.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто сьогодні відзначає іменини, які прикмети побутували серед українців та що можна і чого не варто робити 8 червня.

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Яке сьогодні церковне свято – 8 червня 2026 року

8 червня для православних вірян розпочинається Петрівський піст. Його початок щороку залежить від дати Великодня, тому припадає на різні числа. Піст стартує після Неділі всіх святих та триває до свята апостолів Петра і Павла.

Петрівський піст належить до багатоденних постів церковного року. Він присвячений духовній підготовці до вшанування апостолів Петра і Павла та закликає вірян до молитви, стриманості й добрих справ.

Хто святкує день ангела 8 червня 2026 року

Сьогодні іменини святкують володарі таких імен: Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір та Меланія. Якщо у вашому оточенні є ті, в кого 8 червня день ангела, не забудьте сказати їм кілька приємних слів.

Що не можна робити 8 червня 2026 року

Оскільки цього дня розпочинається Петрівський піст, вірянам рекомендується утримуватися не лише від певної їжі, а й від негативних вчинків та емоцій. Не варто сваритися, ображати інших, пліткувати, заздрити, скандалити чи сперечатися.

Також у народі вважали, що цього дня не слід:

Скаржитися на долю, бо постійне нарікання може привернути ще більше негараздів.

Давати в борг, особливо цінні речі чи гроші.

Проводити прибирання після заходу сонця, щоби не “вимести” добробут з дому.

Носити брудний або порваний одяг.

Також традиційно забуваємо про сварки, лайки, плітки та заздрість для покращення карми та заради профілактики від негативних емоцій.

Під час Петрівського посту не рекомендують влаштовувати гучні розваги та весілля. Віряни присвячують цей час молитві, добрим справам і духовному очищенню.

Що можна робити сьогодні

8 червня вважається сприятливим днем для внутрішнього очищення та налагодження гармонії в родині. Це чудова нагода позбутися старих непотрібних речей, які накопичилися в домі. Вважається, що звільнення простору від зайвого допомагає залучити нові можливості та позитивну енергію.

Також рекомендується провести час із близькими, уникати конфліктів і проявляти турботу одне про одного. Це сприяє зміцненню родинних зв’язків і створенню теплої атмосфери в домі.

Звернення до природи, прогулянки на свіжому повітрі та спостереження за навколишнім світом можуть принести спокій і натхнення. Це також гарний час для роздумів і планування майбутніх дій, але без ухвалення остаточних рішень.

Церква закликає провести цей період у стриманості, зосередившись на внутрішньому вдосконаленні та допомозі ближнім.

Народні прикмети на 8 червня 2026 року

Грім зранку – до дощу після обіду.

Багато роси вночі – день буде погожий.

Птахи перестали співати – очікується негода.

Риба плаває біля поверхні води – до дощу.

Багато комарів увечері – до спекотної та сухої погоди найближчими днями.

Качки плескаються у воді – до дощу.

Горобина рясно цвіте – до багатого врожаю вівса.

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