На телеканалі СТБ 6 та 7 червня пройшли нові випуски кулінарного проєкту МастерШеф 17. Цього тижня на учасників чекала довгоочікувана зустріч із рідними.

Як пройшли 27 та 28 випуски МастерШеф 17

У гості до кулінарів завітали їхні родичі та друзі. Проте замість обіймів на них чекало випробування. Аматори спостерігали за процесом із балкона, диктуючи рецепти фірмових страв своїм близьким.

У другому конкурсі ролі змінилися. Рідні залишилися на кухні, але вже як вибагливі клієнти. Їхнім завданням було – замовляти свою улюблену їжу, який вони готові їсти щодня. Аматорам довелося не просто готувати, а буквально розгадувати смакові вподобання гостей.

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Далі на кулінарів чекали запеклі парні дуелі, де все мала вирішити їхня залізна логіка. Кожен отримав рецепт, девайси та продукти, але не свої, а суперника. Кожні 15 хвилин учасники обмінювалися компонентами.

Фінальна битва чорних фартухів об’єднала минуле та майбутнє. Кулінари працювали із найдавнішими продуктами, використовуючи ультрасучасні техніки: сферифікацію, газифікацію та рідкий азот. Кожен мав обрати п’ять інгредієнтів і три текстури.

Хто покинув МастерШеф 17 у 28 випуску від 7 червня 2026 року

На жаль, із завданням впоралися не всі, а тому, серед тих, хто покинув МастерШеф 17 у 28 випуску, мав опинитися Ігор Зарудній. В останній момент його врятував Вʼячеслав Чернявський, який попросив суддів залишити проєкт через службу.

Таким чином, Ігор залишився на проєкті, а В’ячеслав покинув МастерШеф 17 у 28 випуску.

Нагадаємо, що минулого тижня з проєкту пішли Денис Свірський та Ганна Субботіна.

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