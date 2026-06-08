Петрів піст, який також називають Апостольським постом або ж просто Петрівкою, є одним із багатоденних постів у православній традиції.

Його встановили на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла, які відіграли ключову роль у поширенні євангельського вчення. Пам’ять про них віряни вшановують наприкінці посту.

На відміну від Великого посту, Петрів піст не має сталої тривалості. Щороку дата його початку змінюється, оскільки залежить від Великодня та Трійці.

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Коли починається Петрів піст у 2026 році

За календарем Православної Церкви України Петрів піст розпочинається у понеділок після Неділі всіх святих, яка настає через тиждень після Трійці.

У 2026 році православні християни відзначили Трійцю 31 травня. Неділя всіх святих припадає на 7 червня. Відповідно, Петрів піст 2026 року за новим календарем починається 8 червня.

Завершується він напередодні свята святих апостолів Петра і Павла, яке ПЦУ відзначає 29 червня. Отже, останнім днем Петрівки у 2026 році буде 28 червня.

Скільки триває Петрів піст у 2026 році

У 2026 році Петрів піст триватиме 21 день — з 8 по 28 червня включно.

Його тривалість вважається змінною. В одні роки піст може бути довшим, а в інші — значно коротшим. Це пов’язано з тим, що дата Великодня щороку змінюється, а разом із нею зміщується і день початку Апостольського посту.

Петрівка належить до менш суворих постів церковного року. Традиційно в цей період віряни приділяють більше уваги молитві, духовному життю та стриманості.

Петрів піст 2026 за старим календарем

Після календарної реформи Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят. Водночас частина православних громад і надалі користується юліанським календарем.

За старим календарем свято апостолів Петра і Павла відзначають 12 липня, тому Петрівка завершується 11 липня. Дата його початку також залежить від Великодня та Трійці й щороку змінюється.

Через відмінності календарних систем тривалість Петрового посту за старим і новим стилем може різнитися.

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