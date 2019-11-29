PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Боротьба з піратством і якісний контент: чому канали закодовують супутниковий сигнал

20 січня 2020 року найрейтинговіші українські телеканали закодують свій сигнал. Факти ICTV розповідають, чому вони це роблять.

Боротьба з піратством і якісний контент: чому канали закодовують супутниковий сигнал

На початку 2020 року всі, хто користується супутниковим телебаченням і не сплачує абонплату, втратять змогу безкоштовно переглядати 23 українські телеканали, зокрема і ICTV.

Медіагрупи закодовують сигнал. І на це є декілька причин.

Читайте: Як не залишитись без улюблених каналів у 2020 році

По-перше, це вимога правовласників. Закуповуючи закордонні фільми, серіали та програми, телеканали мусять давати гарантію правовласникам, які не задоволені, що доступ до їхнього продукту незахищений. Сьогодні сигнал наших телеканалів розповсюджується для всіх, у кого є тарілка і хто перебуває в межах доступу, зокрема і за кордон, що порушує європейське законодавство.

Отже, кодування супутника має збільшити кількість нового контенту на закодованих телеканалах.

По-друге, це ще й боротьба з піратством. Шахраї копіюють технічні сигнали (які не передбачені для кінцевого споживача) телеканалів з супутника і продають їх вам за одноразову плату. Відтак, телеканали не окупають свій контент, а користувач отримує посередню якість. До того ж у будь-який момент можуть відрізати доступ до телебачення, а відповідальних не знайти.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, що робити після кодування супутникового сигналу.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Телебачення
Кодування супутникового ТБ: дата та список телеканалів
Кодування супутниковго сигналу
Обережно – шахраї: легальний перегляд ТБ після кодування супутникового телебачення
Всесвітній день телебачення: перші трансляції та майбутнє українського ТБ у 2020
Всесвітній день телебачення: перші трансляції та майбутнє українського ТБ у 2020
Кодування супутниковго сигналу
IPTV, ОТТ, Т2 замість супутникового ТБ: що обрати після кодування каналів
Кодування супутниковго сигналу
Щонайменше 68 грн/місяць: скільки доведеться платити після кодування супутникового ТБ
Мережа Т2 не буде кодувати свій сигнал в ефірі
Мережа Т2 не буде кодувати свій сигнал в ефірі
Телебачення
Кодування супутника: як дивитись українські канали у 2020 році
тв, украинское тв,кодирование украинских спутниковых каналов
Як дивитися ТБ після кодування українських супутникових каналів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка