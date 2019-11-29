20 січня 2020 року найрейтинговіші українські телеканали закодують свій сигнал. Факти ICTV розповідають, чому вони це роблять.

На початку 2020 року всі, хто користується супутниковим телебаченням і не сплачує абонплату, втратять змогу безкоштовно переглядати 23 українські телеканали, зокрема і ICTV.

Медіагрупи закодовують сигнал. І на це є декілька причин.

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По-перше, це вимога правовласників. Закуповуючи закордонні фільми, серіали та програми, телеканали мусять давати гарантію правовласникам, які не задоволені, що доступ до їхнього продукту незахищений. Сьогодні сигнал наших телеканалів розповсюджується для всіх, у кого є тарілка і хто перебуває в межах доступу, зокрема і за кордон, що порушує європейське законодавство.

Отже, кодування супутника має збільшити кількість нового контенту на закодованих телеканалах.

По-друге, це ще й боротьба з піратством. Шахраї копіюють технічні сигнали (які не передбачені для кінцевого споживача) телеканалів з супутника і продають їх вам за одноразову плату. Відтак, телеканали не окупають свій контент, а користувач отримує посередню якість. До того ж у будь-який момент можуть відрізати доступ до телебачення, а відповідальних не знайти.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, що робити після кодування супутникового сигналу.