Яка погода чекає на українців взимку і чи випаде сніг на Новий рік – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

У першій половині грудня переважатиме тепла погода. Очікується невеликий “плюс” вдень ​​і незначний “мінус” вночі.

Така погода протримається до 11 грудня. Після цього в Україну прийдуть морози – вночі буде близько 11-13 градусів морозу, а 24-26 грудня – від 13-15 градусів морозу.

– Під Новий рік буде температура близько 4 градусів морозу, – прогнозує народний синоптик Леонід Горбань.

Перший тиждень грудня пройде практично без опадів. З 7 по 9 грудня очікуються дощі, 11-12 грудня випаде сніг.

Рясні снігопади в Україну прийдуть 23-24 грудня. До Нового року сніг не розтане.

У січні синоптик обіцяє холода. У перших числах місяця морози сягатимуть 4-5 градусів, 5 січня температура знизиться до 12-13 градусів морозу, 10-12 січня ще холодніше – 14-15 градусів морозу.

З 19 по 23 січня нічні температури будуть 19-20 градусів морозу. З 24 січня очікується відлига – 1-3 градуси тепла вдень.

Сніг очікується у перші дні місяця, потім 8 і 10 січня, 14 січня. З 24 січня сніг буде переходити в дощ.

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Лютий буде найхолоднішим місяцем зими.

З 1 по 3 лютого триматиметься плюсова температура: 1-2 градуси тепла вдень і 1-2 градуси морозу вночі. Пройде сніг з дощем. Можлива ожеледиця.

З 5 лютого очікується різке зниження температури. До 7-9 лютого температура повітря опуститься до 14-16 градусів морозу, а 13-14 лютого очікується 19-21 градус нижче нуля.

До 16-17 лютого морози відступлять. Вночі температура коливатиметься в межах 4-5 градусів морозу. Така ситуація триватиме три дні. А далі до 20 лютого знову буде різке зниження температури до 17-19 градусів морозу.

– Лютневі морози перейдуть і березень. Вони триматимуться до середини місяця, – підсумував синоптик.

До речі, раніше ми писали, якою буде погода на Новий рік 2020 та Різдво.