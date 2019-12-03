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Факти / Україна

ПЦУ готова перенести святкування Різдва

Православна церква України не проти того, щоб святкувати Різдво 25 грудня, якщо таке рішення підтримають віряни.

ПЦУ готова перенести святкування Різдва

У ПЦУ розповіли, що наразі тривають дискусії щодо святкування Різдва 25 грудня чи 7 січня.

Митрополит ПЦУ Епіфаній вважає, що усі реформи потрібно впроваджувати поступово і мудро. Але він не проти того, щоб свято в Україні перенесли на 25 грудня, якщо таке рішення підтримають віряни.

– Зважаючи на те, що низка помісних православних церков користується новоюліанським календарем, ПЦУ також не проти календарної реформи, але якщо її підтримуватиме більшість вірян, а також якщо соборний орган ПЦУ розгляне та ухвалить відповідне рішення, – заявив Епіфаній.

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Він додав, що головним у святкуванні Різдва є не дата, а саме зміст події. Тобто у цей день святкують саме народження Ісуса Христа.

Першочерговою метою ПЦУ залишається об’єднання всіх православних України.

Факти ICTV також писали про подарунки, які традиційно дарують на так зване католицьке Різдво.

Джерело: ПЦУ

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