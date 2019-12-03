Православная церковь Украины не против того, чтобы праздновать Рождество 25 декабря, если такое решение поддержат верующие.

В ПЦУ рассказали, что сейчас продолжаются дискуссии касательно празднования Рождества 25 декабря или 7 января.

Митрополит ПЦУ Епифаний считает, что все реформы нужно внедрять постепенно и мудро. Но он не против того, чтобы праздник в Украине перенесли на 25 декабря, если такое решение поддержат верующие.

– Учитывая то, что ряд поместных православных церквей пользуется новоюлианским календарем, ПЦУ также не против календарной реформы, но если ее поддержит большинство верующих, а также если соборный орган ПЦУ рассмотрит и примет соответствующее решение, – заявил Епифаний.

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Он добавил, что главным в праздновании Рождества является не дата, а именно содержание события. То есть в этот день празднуют именно рождение Иисуса Христа.

Первоочередной целью ПЦУ остается объединение всех православных Украины.

Факты ICTV также писали о подарках, которые традиционно дарят на так называемое католическое Рождество.