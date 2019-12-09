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Факти / Україна

Нормандська зустріч: під Офісом президента другий день акція

Під Офісом президента триває акція, приурочена до нормандського саміту, яка триватиме до його закінчення.

Митинг на банковой

9 грудня біля Офісу президента триває акція Варта на Банковій, учасники якої вимагають не допустити здачі національних інтересів України під час зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Акція триватиме до закінчення нормандського саміту, початок якого запланований на 17.00 за київським часом.

Зараз під Офісом президента знаходяться учасники акції, які переночували в наметах. Однак до місця проведення Варти на Банковій вже починають підтягуватися й інші люди.

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Співробітники спецпідрозділу Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС продовжують охороняти територію урядового кварталу.

Наразі ситуація в районі проведення акції спокійна.

До слова, після завершення переговорів лідерів країн нормандської четвірки запланована зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

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