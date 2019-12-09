PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Нормандская встреча: под Офисом президента второй день акция

Под Офисом президента продолжается акция, приуроченная к нормандскому саммиту, которая будет длиться до его окончания.

Митинг на банковой

9 декабря возле Офиса президента продолжается акция Варта на Банковой, участники которой требуют не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи лидеров стран нормандской четверки.

Акция будет длиться до окончания нормандского саммита, начало которого запланировано на 17.00 по киевскому времени.

Сейчас под Офисом президента находятся участники акции, которые переночевали в палатках. Однако к месту проведению Варты на Банковой уже начинают подтягиваться и другие люди.

Читайте: Нормандский саммит 2019: все, что нужно знать о встрече

Сотрудники спецподразделения Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС продолжают охранять территорию правительственного квартала.

На данный момент ситуация в районе проведения акции спокойная.

К слову, после завершения переговоров лидеров стран нормандской четверки запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нормандський формат
Встреча нормандской четверки в Париже (ОНЛАЙН)
Красные линии в Париже. Чем может закончиться нормандская встреча
Красные линии в Париже. Чем может закончиться нормандская встреча
Встреча Зеленского с Путиным состоится после нормандского саммита
Встреча Зеленского с Путиным состоится после нормандского саммита
Нормандський формат
Нормандский саммит 2019: все, что нужно знать о встрече
Папа Римский призвал молиться о мире в Украине в канун нормандской встречи
Папа Римский призвал молиться о мире в Украине в канун нормандской встречи
Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России
Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России
Накануне нормандской встречи во всех храмах ПЦУ молятся за мир в Украине
Накануне нормандской встречи во всех храмах ПЦУ молятся за мир в Украине
Митинг на банковой
Враг у нас один! Митинг под Офисом президента на Банковой (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка