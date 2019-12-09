Нормандская встреча: под Офисом президента второй день акция

Под Офисом президента продолжается акция, приуроченная к нормандскому саммиту, которая будет длиться до его окончания.

9 декабря возле Офиса президента продолжается акция Варта на Банковой, участники которой требуют не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи лидеров стран нормандской четверки.

Акция будет длиться до окончания нормандского саммита, начало которого запланировано на 17.00 по киевскому времени.

Сейчас под Офисом президента находятся участники акции, которые переночевали в палатках. Однако к месту проведению Варты на Банковой уже начинают подтягиваться и другие люди.

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Сотрудники спецподразделения Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС продолжают охранять территорию правительственного квартала.

На данный момент ситуация в районе проведения акции спокойная.

К слову, после завершения переговоров лидеров стран нормандской четверки запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.