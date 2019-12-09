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Факти / Україна / Політика

Зустріч Зеленського з Путіним відбудеться після нормандського саміту

Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна відбудеться після завершення переговорів у нормандському форматі.

Зустріч Зеленського з Путіним відбудеться після нормандського саміту

За інформацією помічника президента РФ Юрія Ушакова, Володимир Зеленський та Володимир Путін окремо зустрінуться в Єлисейському палаці.

Обмежень за часом зустріч не має. Головна її мета – обговорити реалізацію Мінських угод.

Раніше також стало відомо, що двостороння зустріч планується після спільної прес-конференції чотирьох лідерів – канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

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До слова, раніше прес-служба німецького уряду підтвердила, що Ангела Меркель проведе окремі зустрічі з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Спочатку вона зустрінеться з президентом Росії, а після цього – з президентом України.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудеться нормандський саміт. Все, що потрібно знати про нормандську зустріч, раніше писали Факти ICTV.

Джерела: ТАСС, РИА Новости

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