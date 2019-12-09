Затримка результатів нормандського саміту в межах похибки – Кулеба

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає нормальним затримку переговорів у нормандському форматі.

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

– Запізнення, свідком якого ми сьогодні стали, знаходиться в межах пристойної дипломатичної похибки. Коли в Мінську 2015 року всю ніч сиділи до ранку, це вже було щось ненормальне. Щось таке, що виходить за рамки базових правил. А зараз, очевидно, було про що поговорити. Це може свідчити як про те, що про щось домовлялися, так і про те, що про щось домовлялися, але так і не домовились. Незабаром ми дізнаємося всі результати, – сказав він.