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Факты / Украина

Задержка результатов нормандского саммита в пределах погрешности – Кулеба

Задержка результатов встречи в нормандском формате может свидетельствовать о том, что о чем-то договаривались так и о том, что о чем-то договорится не удалось.

Задержка результатов нормандского саммита в пределах погрешности – Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает нормальным задержку переговоров в нормандском формате.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

– Опоздание, свидетелем которого мы сегодня стали, находится в пределах приличной дипломатической погрешности. Когда в Минске 2015 года всю ночь сидели до утра, это уже было что-то ненормальное. Что-то такое, что выходит за рамки базовых правил. А сейчас, очевидно, было о чем поговорить. Это может свидетельствовать как о том, что о чем-то договаривались, так и о том, что о чем-то договаривались, но так и не договорились. Скоро мы узнаем все результаты, – сказал он.

Напомним, 9 декабря в Париже проходит встреча в нормандском формате. По состоянию на 22.50 состоялась двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Сейчас возобновилась встреча с лидерами Германии и Франции.

Представителей СМИ пригласили в зал, где пройдет итоговая пресс-конференция лидеров нормандского формата.

Источник: Свобода слова

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