Задержка результатов нормандского саммита в пределах погрешности – Кулеба

Задержка результатов встречи в нормандском формате может свидетельствовать о том, что о чем-то договаривались так и о том, что о чем-то договорится не удалось.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает нормальным задержку переговоров в нормандском формате.

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– Опоздание, свидетелем которого мы сегодня стали, находится в пределах приличной дипломатической погрешности. Когда в Минске 2015 года всю ночь сидели до утра, это уже было что-то ненормальное. Что-то такое, что выходит за рамки базовых правил. А сейчас, очевидно, было о чем поговорить. Это может свидетельствовать как о том, что о чем-то договаривались, так и о том, что о чем-то договаривались, но так и не договорились. Скоро мы узнаем все результаты, – сказал он.