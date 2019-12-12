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Факти / Україна

Депутата від Слуги народу Третьякову спіймали за інтимним листуванням у Раді

Під час ранкової сесії Верховної Ради голову Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову спіймали за інтимним листуванням.

Депутата від Слуги народу Третьякову спіймали за інтимним листуванням у Раді

Третьякову спіймали за інтимним листуванням зі своїм чоловіком Сергієм Поповим. Ймовірно, він замовив новий матрац, який мають вже сьогодні привезти.

Депутат дуже емоційно відреагувала на таку новину й написала, що любить його ще сильніше.

– Ура! Люблю тебе ще сильніше за матрац. Секс на новому матраці. Ура! – написала Третьякова.

Інтимне листування нардепа від Слуги народу потрапило на фото.

Чоловік відреагував на це усміхненими смайликами.

Раніше нардепа від Слуги народу Богдана Яременка підловили на листуванні у чатах Мережа знайомств Мам… і Loveeto під час засідання у Верховній Раді.

Джерело: Інформатор

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