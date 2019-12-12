Під час ранкової сесії Верховної Ради голову Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову спіймали за інтимним листуванням.

Третьякову спіймали за інтимним листуванням зі своїм чоловіком Сергієм Поповим. Ймовірно, він замовив новий матрац, який мають вже сьогодні привезти.

Депутат дуже емоційно відреагувала на таку новину й написала, що любить його ще сильніше.

– Ура! Люблю тебе ще сильніше за матрац. Секс на новому матраці. Ура! – написала Третьякова.

Інтимне листування нардепа від Слуги народу потрапило на фото.

Чоловік відреагував на це усміхненими смайликами.

Раніше нардепа від Слуги народу Богдана Яременка підловили на листуванні у чатах Мережа знайомств Мам… і Loveeto під час засідання у Верховній Раді.