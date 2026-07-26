Лише за неповний липень 2026 року російські атаки знищили понад 1,5 млн примірників українських книжок.

Про масштаби втрат повідомив глава Офісу президента України Кирило Буданов.

Росія знищила понад 1,5 млн українських книжок: що відомо

За словами Кирила Буданова, лише за неповний липень російські ракети зруйнували друкарні, спалили склади видавництв і знищили сотні тисяч підручників, які мали потрапити до українських школярів перед початком навчального року.

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Очільник ГУР назвав це продовженням культурного геноциду, який Росія веде проти України століттями.

Він нагадав, що саме в липні 1863 року Російська імперія видала Валуєвський циркуляр, який обмежив друк українською мовою, а згодом Емський указ майже повністю знищив українське книговидання.

— Ми відбудуємо друкарні і надрукуємо нові книжки. Жодні циркуляри й укази не змогли знищити українське слово. Не зможуть цього зробити й російські ракети, — наголосив Буданов.

За інформацією міністерки культури України Тетяни Бережної, найбільших руйнувань зазнали друкарня КОНВІ ПЛЮС, а також видавництва Книголав і Mison Publishing.

У друкарні КОНВІ ПЛЮС повністю зруйновано близько 5 тис. кв. м виробничих і складських приміщень, ще понад 2 тис. кв. м пошкоджено. Також знищено друкарське обладнання.

Там згоріли понад 600 тис. готових книжок і підручників, а також близько 350 тис. примірників, які перебували у виробництві. Попередні збитки оцінюють у 110 млн грн.

На складі видавництва Книголав знищено близько 200 тис. книжок, а збитки попередньо становлять 20 млн грн.

Видавництво Mison Publishing, засноване наприкінці 2025 року, втратило весь наклад своєї першої книжки, офіс та спеціалізоване обладнання.

За словами Бережної, держава вже працює над підтримкою постраждалих підприємств. Зокрема, друкарні можуть отримати гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання, а програма страхування воєнних ризиків передбачає компенсацію до 30 млн грн за пошкоджене майно.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня російські війська знищили склад українського видавництва Книголав. Тоді вогнем було знищено майже 250 тис. книжок.

Фото: Тетяна Бережна

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