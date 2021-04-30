Андрей Антоненко — один из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Факты ICTV собрали информацию о нем.

Биография Андрея Антоненко

Антоненко родился 2 октября 1971 года в Киеве.

Окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-образовательно училище, преподаватель игры на гитаре.

Он является основателем украинской группы Riffmaster, которую создали в 2003 году. Он более известен под псевдонимом Riffmasterменно, является автором песни Тихо прийшов, тихо пішов.

Кроме музыкальной карьеры, Антоненко участвовал в военных действиях на Востоке Украины.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Затем на странице Антоненко появился пост с сообщением об обысках в его доме.

С тех пор он находился в СИЗО, суд постоянно продлевал ему арест.

30 апреля 2021 года Шевченковский райсуд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко. Также судья обязал Антоненко носить электронное средство контроля, то есть браслет.

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Дело Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

В деле о его убийстве фигурирует три человека — медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, а также музыкант Андрей Антоненко.

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