Перед звільненням члени НАЗК виплатили собі 100-180 тис. грн

П’ять членів НАЗК та виконувач обов’язків керівника Агентства виплатили собі матеріальну допомогу “на соціально-економічні потреби” перед звільненням.

Виконувач обов’язків керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак розповіла, що усі члени НАЗК звільнилися, коли вона прийшла.

Перед цим вони виплатили собі близько 100-180 тис. грн.

– Коли я прийшла в НАЗК, керівництво самоліквідувалось, там вже нікого не було. Всі вони звільнились, забрали трудові книжки, виплатили собі матеріальну допомогу “на соціально-економічні потреби”, – розповіла Новак.

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За її словами, через зазначені виплати у бюджеті залишилося недостатньо коштів для того, щоб платити заробітну плату.

Новак додала, що виплата допомоги передбачена на законодавчому рівні, проте залишається “питанням етики і моралі”.

До слова, 16 грудня члени конкурсної комісії обрали Олександра Новікова новим керівником НАЗК.