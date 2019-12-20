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Факти / Україна

Зеленський: Не хочете платити у бюджет – закриваємо всі гральні зали

В Україні відсьогодні закривають усі гральні заклади з метою виведення бізнесу з тіні, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський: Не хочете платити у бюджет – закриваємо всі гральні зали

Президент України Володимир Зеленський прокоментував закриття усіх гральних закладів під виглядом лотерей в Україні.

Лідер держави заявив, що знає, хто стоїть за тим, що Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу.

Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали, – повідомив він.

Читайте: Поліція закриє усі гральні заклади до 16.00 20 грудня – Аваков

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

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