Поліція закриє усі гральні заклади до 16.00 20 грудня – Аваков

На виконання рішення Кабміну поліція припиняє діяльність гральних закладів в Україні.

Національна поліція до 16.00 20 грудня повинна припинити діяльність усіх гральних клубів, лотерей та гральних закладів в Україні.

Таке розпорядження видав голова МВС Арсен Аваков на виконання постанови Кабінету міністрів, яка скасовує наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей.

Правоохоронці відсьогодні скасують електронні системи, які позбавлять можливості державні лотереї вести бізнес.

Читайте: Гральний бізнес в Україні: казино в Одесі та мільйони в бюджет

– У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів. Дані групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес, – йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.