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Факти / Україна

Поліція закриє усі гральні заклади до 16.00 20 грудня – Аваков

На виконання рішення Кабміну поліція припиняє діяльність гральних закладів в Україні.

Поліція закриє усі гральні заклади до 16.00 20 грудня – Аваков

Національна поліція до 16.00 20 грудня повинна припинити діяльність усіх гральних клубів, лотерей та гральних закладів в Україні.

Таке розпорядження видав голова МВС Арсен Аваков на виконання постанови Кабінету міністрів, яка скасовує наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей.

Правоохоронці відсьогодні скасують електронні системи, які позбавлять можливості державні лотереї вести бізнес.

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– У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів. Дані групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес, – йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Джерело: МВС

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