Рада не підтримала легалізацію грального бізнесу

Народні депутати не підтримали законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.
Під час засідання Верховної Ради відбулося голосування за проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні у першому читанні.
За законопроект №2285 проголосували 213 народних депутатів, чого недостатньо для його ухвалення.
Однак зазначений проект закону буде підготовлений до повторного першого читання профільним комітетом Ради.
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Таку пропозицію виніс на голосування спікер парламенту Дмитро Разумков.
Його підтримали 243 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.
До слова, президент Володимир Зеленський розповів про те, що завдяки легалізації грального бізнесу з вулиць приберуть відповідні нелегальні заклади.
Глава держави вважає, що вказане рішення допоможе просувати будівництво п’ятизіркових готелів.