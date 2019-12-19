Рада не підтримала легалізацію грального бізнесу

Народні депутати не підтримали законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Під час засідання Верховної Ради відбулося голосування за проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні у першому читанні.

За законопроект №2285 проголосували 213 народних депутатів, чого недостатньо для його ухвалення.

Однак зазначений проект закону буде підготовлений до повторного першого читання профільним комітетом Ради.

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Таку пропозицію виніс на голосування спікер парламенту Дмитро Разумков.

Його підтримали 243 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів про те, що завдяки легалізації грального бізнесу з вулиць приберуть відповідні нелегальні заклади.

Глава держави вважає, що вказане рішення допоможе просувати будівництво п’ятизіркових готелів.