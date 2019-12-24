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Факти / Україна

Кабмін пропонує прирівняти електронні цигарки до звичайних

Під час засідання Кабінету міністрів було ухвалене рішення щодо запровадження змін, які прирівняють електронні цигарки до інших тютюнових виробів.

Електронна сигарета

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що під час засідання уряду було ініційовано зміни до законодавства щодо впорядкування обігу електронних цигарок.

Зазначені ініціативи прирівнюють електронні цигарки та інші тютюнові вироби для електричного нагрівання до звичайних цигарок.

Також Кабмін пропонує:

  • поширити рекламні обмеження на електронні цигарки та новітні тютюнові вироби;
  • заборонити паління зазначених цигарок у громадських місцях;
  • регулювати обіг електронних цигарок відповідно до законодавства України.

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Гончарук вважає, що такі заходи допоможуть захистити українців від шкідливого впливу тютюну.

Крім того, зазначені пропозиції є нормальною європейською практикою у сфері регулювання обігу тютюнових виробів.

До слова, у Нью-Йорку вирішили заборонити електронні цигарки, щоб захистити молодих людей від надмірного вживання тютюну.

Джерело: Прем’єр Гончарук

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