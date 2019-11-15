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У Брюсселі через куріння електронних цигарок помер 18-річний хлопець

У Брюсселі 18-річний хлопець помер через місяць після пневмонії. Лікарі пов’язують його смерть з курінням електронних сигарет.

У Брюсселі через куріння електронних цигарок помер 18-річний хлопець

У столиці Брюсселя Бельгії у 18-річного хлопця Рафаеля Пауерта розвинулася пневмонія. У нього виник кашель, який переріс у задишку, після чого його госпіталізували.

Через дуже низький рівень кисню, Пауерта помістили у медичну кому. Через 26 днів його легені “скам’яніли” і лікарі вирішили відключити апарати штучного дихання. Менш ніж через місяць він помер.

Лікарі заявили, що смерть, швидше за все, була викликана його електронною сигаретою або її рідким ароматизатором.

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Батько Рафаеля зазначив, що раніше у сина було хороше здоров’я, він грав у регбі. Чоловік сподівається, що смерть його сина допоможе запобігти загибелі інших людей через куріння електронних сигарет.

Нагадаємо, що станом на 3 жовтня, кількість підтверджених смертей в США через куріння електронних сигарет зросла до 17 осіб. Крім того, було відомо про 805 підтверджених і можливих випадків хвороб пошкодження легенів, пов’язаних з використанням вейпів.

Джерело: The Telegraph

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