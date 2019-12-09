Недоторканність перестала існувати як явище — Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що депутатська недоторканність перестала існувати як явище після внесення відповідних змін до Конституції.
Спікер Ради в ефірі телеканалу Україна наголосив, що після змін до Конституції депутатська недоторканність перестала існувати як явище.
– Конституція вже змінена в цьому плані і депутатська недоторканність перестала існувати як явище. Однак треба привести у відповідність інші закони, для того, щоб більш ефективно це працювало.
Виходячи з цього, в першому читанні ухвалений цей законопроект. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо ухвалити його в цілому, для того, щоб не затягувати це питання, — сказав він.
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Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який дозволить на практиці скасувати депутатську недоторканність.
3 вересня Верховна Рада проголосувала в цілому за позбавлення народних депутатів недоторканності. Закон вилучив два абзаци зі статті 80 Конституції, які обумовлюють недоторканність народних депутатів.
Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Після цього кожного депутата зможуть притягнути до кримінальної відповідальності за будь-які відповідні правопорушення за загальною процедурою — в тому числі в рамках антикорупційних розслідувань.