Недоторканність перестала існувати як явище — Разумков

Спікер Ради в ефірі телеканалу Україна наголосив, що після змін до Конституції депутатська недоторканність перестала існувати як явище.

– Конституція вже змінена в цьому плані і депутатська недоторканність перестала існувати як явище. Однак треба привести у відповідність інші закони, для того, щоб більш ефективно це працювало.

Виходячи з цього, в першому читанні ухвалений цей законопроект. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо ухвалити його в цілому, для того, щоб не затягувати це питання, — сказав він.