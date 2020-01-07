Мінським угодам знайдуть альтернативу: Пристайко назвав дві умови

Альтернативу Мінським угодам почнуть шукати, якщо в 2020 році в ОРДЛО не пройдуть вибори або процес розведення військ триватиме занадто довго.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що Україна почне шукати альтернативи Мінським угодам, якщо в 2020 році на окупованих територія Донбасу не пройдуть вибори.

– Давайте відверто говорити. Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме занадто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську. Це може бути миротворча місія. Втім, це не означає, що ми виходимо із загального Мінського процесу, – сказав він.

Також міністр підкреслив, що ніякі незаконні формування не можуть брати участь у виборах.

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За його словами, вибори мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени 2020 року.

– Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому ніякі незаконні формування на сході України не можуть взяти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидві сторони фронту і на всій території України, – сказав він.

Раніше президент РФ Володимир Путін розповів, що його насторожила заява президента України Володимира Зеленського про можливості перегляду Мінських угод. За його словами, ключем Мінську є закон про особливий статус Донбасу, який повинен бути імплементований в Конституцію.