Допомога одиноким матерям: скільки платитимуть у 2020 році

В Україні протягом 2020 року збільшать державну допомогу одиноким матерям.

З 1 січня 2020 року допомога українським матерям на дітей до 6 років складатиме 1779 грн, з 1 липня 2020 року – 1859 грн, з 1 грудня 2020 року – 1921 грн.

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Також збільшиться державна допомога одиноким матерям на дитину у віці 6-18 років:

з 1 січня 2020 року – 2218 грн;

з 1 липня 2020 року – 2318 грн;

з 1 грудня 2020 року – 2395 грн.

Раніше Факти ICTV писали, що Уряд збільшив соцдопомогу дітям-сиротам та дітям з інвалідністю. Кошти на підвищення зазначених ініціатив уже закладені Міністерством соціальної політики у Державному бюджеті на 2020 рік.