Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять масштабну операцію, спрямовану на викриття корупційних дій у енергетичному секторі України.

НАБУ проводить спецоперацію у сфері енергетики

За даними слідства, операція стала результатом 15 місяців ретельної роботи, під час якої зібрано понад 1 000 годин аудіозаписів.

Розслідування дозволило задокументувати діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої, за версією слідства, створили масштабну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ НАЕК Енергоатом.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, НАБУ здійснює обшук у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

За його словами, слідчі дії також проводяться в компанії Енергоатом.

Деталі спецоперації поки не розголошуються, однак у НАБУ зазначають, що йдеться про одну з найрезонансніших антикорупційних справ останніх років.

