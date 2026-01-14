Верховна Рада з другої спроби все ж призначила Дениса Шмигаля на посаду нового віцепрем’єра та міністра енергетики України.

Це рішення підтримали 248 народних обранців.

Як пройшло призначення Дениса Шмигаля

Зауважимо, що країна залишалась без чинного міністра енергетики 55 днів.

Нагадаємо, попередня очільниця міненергетики, Світлана Гринчук, втратила свій портфель 19 листопада 2025 року.

Депутати Верховної Ради погодили її звільнення на фоні гучного корупційного скандалу навколо Енергоатома та операції Мідас, що розслідує НАБУ.

Напередодні, 13 січня, Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, однак провалила голосування за його призначення міністром енергетики.

Що відомо про Дениса Шмигаля

Український політик та урядовець Денис Шмигаль упродовж кількох років обіймав ключові посади в органах виконавчої влади.

Зокрема, у 2025 році його призначили міністром оборони України. Він перебував на цій посаді близько пів року.

До цього Денис Шмигаль очолював уряд як прем’єр-міністр з 2020 до 2025 року.

А на початку 2020 року він обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій.

У 2019-2020 роках Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.