Справа Шеремета: свідки повідомили про алібі Дугарь

Під час засідання суду у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета свідки повідомили, що у однієї з підозрюваних Яни Дугарь є алібі.

Свідок Тетяна Палфій заявила, що на момент скоєння злочину дівчина перебувала на території 66-го військового медичного госпіталю у Покровську на Донеччині.

Вона підтвердила, що на чергування у період з 16 до 18 липня 2016 року вони заступали разом.

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Нагадаємо, 15 січня Печерський районний суд Києва почав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для Яни Дугарь, яку раніше залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Захисники підозрюваної заявили, що у них є ще кілька свідків і попросили перенести засідання. Суд відклав розгляд клопотання до 17 січня.

До слова, раніше адвокати Яни Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.