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Факты / Украина / Общество

Дело Шеремета: свидетели сообщили об алиби Дугарь

Во время заседания суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета свидетели сообщили, что у одной из подозреваемых Яны Дугарь есть алиби.

Свидетель Татьяна Палфий заявила, что на момент совершения преступления девушка находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Она подтвердила, что на дежурство в период с 16 по 18 июля 2016 года они заступали вместе.

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Напомним, 15 января Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для Яны Дугарь, которую ранее оставили под круглосуточным домашним арестом.

Защитники подозреваемой заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 17 января.

К слову, ранее адвокаты Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия.

Источник: Радио Свобода

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