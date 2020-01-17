Заява Зеленському — політичне рішення. Шуляк про відставку Гончарука

Представник Кабміну у парламенті Олена Шуляк розповіла, чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку президенту України Володимиру Зеленському.

– Це більше політичне рішення самого Олексія Гончарука – подати заяву про свою відставку саме Володимиру Зеленському, – зазначила Шуляк.

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Вона наголосила, що Гончарук та інші члени уряду – це команда президента, а робота Кабміну спрямована на виконання програми президента, з якою він йшов на вибори.

– Для того, щоб зняти всі питання, які стосуються довіри і поваги до президента, у зв’язку з цією інформаційною атакою з відомими плівками, політично Олексій прийняв таке сильне командне рішення. Ми не вбачаємо у цій ситуації чогось сумнівного чи неправильного. Олексій Гончарук вирішив вчинити саме так, підкреслила Олена Шуляк.

Раніше Зеленський дав поліції два тижні для встановлення всіх причетних до записів Гончарука.