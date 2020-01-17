Заявление Зеленскому – политическое решение. Шуляк об отставке Гончарука

Представитель Кабмина в парламенте Елена Шуляк рассказала, почему премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому.

– Это больше политическое решение самого Алексея Гончарука – подать заявление о своей отставке именно Владимиру Зеленскому, – отметила Шуляк.

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Она подчеркнула, что Гончарук и другие члены правительства – это команда президента, а работа Кабмина направлена ​​на выполнение программы Зеленского, с которой он шел на выборы.

– Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия и уважения к президенту, в связи с этой информационной атакой с известными пленками, политически Алексей принял такое сильное командное решение. Мы не видим в этой ситуации чего-то сомнительного или неправильного. Алексей Гончарук решил поступить именно так, – подчеркнула Елена Шуляк.

Ранее Зеленский дал полиции две недели для установления всех причастных к записям Гончарука.