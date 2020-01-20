All inclusive почав в аеропорту: в Борисполі затримали п’яного туриста

У пункті пропуску Бориспіль стався інцидент із жителем Київщини, який мав летіти рейсом до Шарм-ель-Шейху.

– Чи то на радощах від початку довгоочікуваної мандрівки, чи зі страху перед авіаперельотом, наш співвітчизник встиг гарненько хильнути в одному із закладів харчування у терміналі аеропорту. Через неадекватну поведінку працівники авіакомпанії-перевізника зняли громадянина з борту, – повідомили у Держприкордонслужбі.

Коли чоловік прибув до прикордонників і зрозумів, що він вже нікуди не летить, а його сім’я залишилися на борту літака, то почав нецензурно лаятись, кидатись паспортом та перечити законним вимогам охоронців кордону.

– Прикордонники відділу Бориспіль довго намагались заспокоїти чоловіка та пояснити, що подібна поведінка неприпустима ні на борту літака, ні на території пункту пропуску.

Однак сприймати інформацію та переглянути норми своєї поведінки горе-пасажир аж ніяк не хотів.