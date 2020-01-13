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Факти / Світ / Росія

На кордоні України з Росією затримали нелегалів з Індії

Вночі 12 січня українські прикордонники затримали нелегальних мігрантів, які перетинали українсько-російський кордон.

Читайте: У Середземному морі мігранти захопили судно, яке їх врятувало. Відбивав спецназ

У районі н. п. Солонці військовослужбовці помітили трьох громадян Індії. За відповідними позначками у паспортах стало відомо, що вони приїхали в Росію у грудні 2019 року.

Встановлюється коло причетних до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Раніше Факти ICTV розповідали, що на Донбасі прикордонники вилучили контрабанду сигарет на 14,5 млн грн.

Джерело: Держприкордонслужба

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