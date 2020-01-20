All inclusive начал в аэропорту: в Борисполе задержали пьяного туриста

В пункте пропуска Борисполь произошел инцидент с жителем Киевской области, который должен был лететь рейсом в Шарм-эль-Шейх.

– То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из-за страха перед авиаперелетом, наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений питания в терминале аэропорта. Из-за неадекватного поведения работники авиакомпании-перевозчика сняли гражданина с борта, – сообщили в Госпогранслужбе.

Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья осталась на борту самолета, начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям охранников границы.

– Пограничники отдела Борисполь долго пытались успокоить мужчину и объяснить, что подобное поведение недопустимо ни на борту самолета, ни на территории пункта пропуска.

Однако воспринимать информацию и пересмотреть нормы своего поведения горе-пассажир никак не хотел.