All inclusive начал в аэропорту: в Борисполе задержали пьяного туриста

В пункте пропуска Борисполь произошел инцидент с жителем Киевской области, который должен был лететь рейсом в Шарм-эль-Шейх.
– То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из-за страха перед авиаперелетом, наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений питания в терминале аэропорта. Из-за неадекватного поведения работники авиакомпании-перевозчика сняли гражданина с борта, – сообщили в Госпогранслужбе.
Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья осталась на борту самолета, начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям охранников границы.
– Пограничники отдела Борисполь долго пытались успокоить мужчину и объяснить, что подобное поведение недопустимо ни на борту самолета, ни на территории пункта пропуска.
Однако воспринимать информацию и пересмотреть нормы своего поведения горе-пассажир никак не хотел.
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После неудачных попыток утихомирить туриста пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.
Теперь вместо солнечного Египта мужчине придется ехать в суд.
Ранее мужчина из Ивано-Франковска устроил скандал в аэропорту Борисполь.