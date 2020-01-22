День соборності України 2020: у Києві на мосту Патона утворили живий ланцюг

З нагоди Дня соборнорсті України 2020 у Києві на мосту Патона українці утворили живий ланцюг. Щороку на таку акцію у різних містах виходять, щоб показати єдність країни.

На фото можна побачити, як учасники обгорнулися прапором України і розділилися на дві колони, які прямують з лівого і правого берега.

На відео чутні також гасла, з якими стоять українці. З прапорами у руках вони разом вигукують:

– Одна єдина соборна Україна!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вітаємо з Днем соборності України Публикация от Constantin Panteley (@constantin.panteley) 21 Янв 2020 в 11:32 PST

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За словами очевидців, після створення живого ланцюга учасники акції спустяться під міст Патона. Там вони розгорнуть 30-метровий прапор України. Одна колона нестиме синю частину, а інша – жовту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Днем Соборности, Україно! Публикация от Тарас Мороз (@sribni17) 21 Янв 2020 в 10:52 PST

До слова, живий ланцюг на День соборності України вже багато років залишається незмінною традицією свята. Вперше його утворили від Києва до Львова кілька мільйонів людей у 1990 році.

Більше про історію і традиції Дня соборності України можна прочитати в нашому матеріалі.

Фото: Об’єднай береги Дніпра живим ланцюгом соборності