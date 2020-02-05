ДБР викликає Федину для вручення повідомлення про підозру

Народного депутата від Європейської солідарності Софію Федину викликають в Державне бюро розслідувань для вручення повідомлення про підозру.

За дорученням Генерального прокурора Руслана Рябошапки повістку про виклик направили на адресу реєстрації депутата та за місцем роботи – вручення має відбутися 6 лютого.

Офіс генпрокурора публікує повістку на своєму сайті, аби уникнути спекуляцій щодо необізнаності про виклик.

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Проект повідомлення про підозру підготували за матеріалами відео, де Софія Федина та Маруся Звіробій здійснили відеотрансляцію, де погрожували вбивством президенту Володимиру Зеленському.

До слова, кримінальне провадження, в якому фігурують Федина і Звіробій, відкрили 28 жовтня.