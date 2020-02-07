Українки славляться своєю красою, недарма нас називають однією із найгарніших націй світу. Отже, які вони — найкрасивіші жінки України — читайте у матеріалі.

Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота

Анастасія Субота — 26-річна дівчина із Запоріжжя, котра виборола титул Міс Україна Всесвіт 2019.











Найкрасивіші жінки України — рейтинг від Фактів ICTV / 3 фотографии

Ця рудоволоса красуня представляла нашу країну і на міжнародному конкурсі краси Miss Universe 2019, але на жаль, не змогла потрапити у його ТОП-20.

Настя Каменських

Артистка Настя Каменських підкорює всіх не тільки своїм талантом та стилем, але й природною красою.











Найкрасивіші жінки України — рейтинг від Фактів ICTV / 3 фотографии

Співачка кожного дня працює над своєю зовнішністю та вдало демонструє її у кліпах та на сцені.

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Олена Зеленська

Перша леді Олена Зеленська – архітектор за освітою, сценарист Кварталу 95 та мама двох дітей. Життя Олени сильно змінилось після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.











Найкрасивіші жінки України — рейтинг від Фактів ICTV / 3 фотографии

Вона не просто стала першою леді, але й іконою краси для багатьох жінок. Її наряди, зовнішність та манери обговорюють ЗМІ та соціальні мережі. Така увага не дозволяє Олені розслабитись, тому вона завжди виглядає на висоті.

Саша Пустовіт (sashaabo)

Український інстаблогер підкорила серця мільйонів співвітчизників. Ця дівчина відрізняється своєю естетичністю та чарівністю.











Найкрасивіші жінки України — рейтинг від Фактів ICTV / 3 фотографии

Вона отримала багато нагород і не один раз була визнана найкращим блогером року. Попри те, що Саша має двох синочків, вона чудово виглядає, і це неможливо не відзначити.

Юлія Левченко

Юлія Левченко — українська спортсменка у легкій атлетиці, срібна призерка чемпіонату світу та чемпіонка Європи. Дівчина не тільки має безліч перемог та ідеально спортивне тіло, за її чарівною зовнішністю ховається жага до успіху та незламний дух.











Найкрасивіші жінки України — рейтинг від Фактів ICTV / 3 фотографии

Юлія на своєму прикладі, беручи участь у міжнародних змаганнях, доводить всьому світу, що ми не тільки спортивна нація, але й красива.

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Юлія Саніна

Українська рок-діва, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна є беззаперечною учасницею рейтингу Найкрасивіші жінки України.











Найкрасивіші жінки України — рейтинг від Фактів ICTV / 3 фотографии

Дівчина почала підкорювати сцену, ще у три роки, а сьогодні — вражає слухачів екстравагантністю та креативністю. Артистку та її музику знають далеко за межами країни, а її краса захоплює всіх.

Ярослава Гресь

До списку найкрасивіших жінок від Фактів ICTV також входить Ярослава Гресь — громадська діячка, журналіст, блогер та одна із найвпливовіших жінок України.











Найкрасивіші жінки України — рейтинг від Фактів ICTV / 3 фотографии

Вона організатор багатьох проектів та співзасновниця піар-агенції Gres Todorchuk, а ще дружина найкращого маркетолога країни Андрія Федоріва.

Артисти, громадські діячі, блогери, спортсменки – вони всі різні за діяльністю та за зовнішністю, але все ж обєднує їх одне — для тисяч українців саме вони — ідеал красивої жінки.

До речі, американська модель Белла Хадід стала найкрасивішою жінкою на планеті.

Дарина Манзюк