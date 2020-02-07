Украинки славятся своей красотой, недаром нас называют одной из самых красивых наций мира. Итак, какие они — cамые красивые женщины Украины?

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Cуббота

Анастасия Суббота — 26-летняя девушка из Запорожья, которая завоевала титул Мисс Украина Вселенная 2019.











Самые красивые женщины Украины — рейтинг от Фактов ICTV / 3 фотографии

Она представляла нашу страну и на международном конкурсе красоты, но к сожалению, не смогла попасть в ТОП-20.

Настя Каменских

Артистка Настя Каменских покоряет всех не только своим талантом и стилем, но и естественной красотой.











Самые красивые женщины Украины — рейтинг от Фактов ICTV / 3 фотографии

Певица каждый день работает над своей внешностью и удачно демонстрирует ее в клипах и на сцене.

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Елена Зеленская

Первая леди Елена Зеленская — архитектор по образованию, сценарист Квартала 95 и мама двоих детей. Жизнь Елены сильно изменилась после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.











Самые красивые женщины Украины — рейтинг от Фактов ICTV / 3 фотографии

Она не просто стала первой леди, но и иконой красоты для многих женщин. Ее наряды, внешность и манеры обсуждают СМИ и социальные сети. Такое внимание не позволяет Елене расслабиться, поэтому она всегда выглядит на высоте.

Саша Пустовит (sashaabo)

Украинский инстаблогер и инстамама покорила сердца миллиона украинцев. Эта девушка отличается своей эстетичностью и обаянием.











Самые красивые женщины Украины — рейтинг от Фактов ICTV / 3 фотографии

Она получила много наград и неоднократно была признана лучшим блогером года. Несмотря на то, что Саша имеет двух сыновей, она прекрасно выглядит, и это невозможно не отметить.

Юлия Левченко

Юлия Левченко — украинская спортсменка в легкой атлетике, серебряный призер чемпионата мира и чемпионка Европы. Девушка имеет множество побед и идеально спортивное тело.











Самые красивые женщины Украины — рейтинг от Фактов ICTV / 3 фотографии

Юлия, участвуя в международных соревнованиях, доказывает всему миру, что мы не только спортивная нация, но и красивая.

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Юлия Санина

Украинская рок дива, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина является бесспорной участницей рейтинга Самые красивые женщины Украины.











Самые красивые женщины Украины — рейтинг от Фактов ICTV / 3 фотографии

Девушка начала покорять сцену еще в три года, а сегодня поражает слушателей экстравагантностью и креативностью. Артистку и ее музыку знают далеко за пределами страны, а ее красота захватывает всех.

Ярослава Гресь

В список самых красивых женщин Украины от Фактов ICTV входит Ярослава Гресь — общественный деятель, журналист, блогер и одна из самых влиятельных женщин Украины.











Самые красивые женщины Украины — рейтинг от Фактов ICTV / 3 фотографии

Она Ярослава организатор многих проектов и соучредитель пиар-агентства Gres Todorchuk, а еще жена лучшего маркетолога страны Андрея Федорива.

Артисты, общественные деятели, блогеры, спортсменки — они все разные, но все же объединяет одно — для многих украинок именно они являются идеалом красивой женщины.

Кстати, американская модель Белла Хадид стала самой красивой женщиной на планете.

Дарина Манзюк