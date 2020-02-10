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Факти / Україна / Політика

МЗС не збирається призначати посла України в РФ

У МЗС України повідомили, що поки не збираються призначати когось на посаду керівника дипломатичного представництва в РФ.

– Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ на даний момент не планується, – йдеться у відповіді Міністерства одному зі ЗМІ.

Зараз МЗС погоджує кандидатури послів в 13 країн.

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