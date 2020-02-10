Ми зацікавлені в контактах – Лавров про готовність РФ обмінятися послами з Україною

Росія не буде проти, якщо Україна захоче обмінятися послами.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
За його словами, дипломатичні відносини з Україною були припинені не з вини Росії.
– Зараз, правда, начебто хтось там згадував про ймовірність рішення президента України Володимира Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти, – сказав він.
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Глава МЗС РФ заявив, що зустрічався з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком один раз на нормандському саміті в Парижі.
– Ми зацікавлені в контактах, – додав він.
Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський і Сергій Лавров провели коротку розмову в Нью-Йорку на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом на честь глав держав – учасниць 74-ї сесії Генасамблеї ООН.
Лавров і Зеленський обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин.
Джерело: Російська газета