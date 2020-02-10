Ми зацікавлені в контактах – Лавров про готовність РФ обмінятися послами з Україною

Росія не буде проти, якщо Україна захоче обмінятися послами.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За його словами, дипломатичні відносини з Україною були припинені не з вини Росії.

– Зараз, правда, начебто хтось там згадував про ймовірність рішення президента України Володимира Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти, – сказав він.

Читайте: Росія вплине на “Л/ДНР” для виконання рішень нормандської четвірки – Лавров

Глава МЗС РФ заявив, що зустрічався з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком один раз на нормандському саміті в Парижі.

– Ми зацікавлені в контактах, – додав він.

Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський і Сергій Лавров провели коротку розмову в Нью-Йорку на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом на честь глав держав – учасниць 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

Лавров і Зеленський обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин.

Джерело: Російська газета