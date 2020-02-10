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Факты / Украина / Политика

МИД не собирается назначать посла Украины в РФ

В МИД Украины сообщили, что пока не собираются назначать кого-либо на должность руководителя дипломатического представительства в РФ.

– Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется, – заявило министерство.

Сейчас МИД согласовывает кандидатуры послов в 13 стран.

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Всего у Украины нет послов в 19 странах. На данный момент неизвестно, в какие именно страны согласовываются кандидатуры послов.

В МИД уточнили, что пока министр иностранных дел Вадим Пристайко не вносил на рассмотрение президента Владимира Зеленского представление касательно кандидата на должность посла Украины в России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выступать против того, чтобы обменяться послами с Украиной.

Источник: Украинские новости

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