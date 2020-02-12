Добровольці, які брали участь в АТО, отримають статус учасника бойових дій

На засіданні Кабміну у середу, 12 лютого, міністри визначили чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань.

Тепер дбровольці, які брали безпосередню участь в АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій.

– Це відновлення справедливості. Добровольці матимуть пільги та соцгарантії як учасники бойових дій. Також вони зможуть отримати державну соціальну підтримку, отримати допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби, – повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Раніше Факти ICTV писали, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №2045-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції.

Джерело: Олексій Гончарук